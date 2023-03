Comparte

Hace poco, TECHO-Chile entregó el Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023, exponiendo una nueva alza de familias que viven en asentamientos irregulares. De acuerdo al informe, se llegó a un total de 113.887 hogares establecidos en 1.290 campamentos a lo largo de todo el país.

Lo anterior indica un aumento de un 39,5% de hogares en estas condiciones a comparación de 2020-2021, y un incremento del 33,1% de campamentos respecto del mismo período. Además, el estudio prueba que los campamentos en la actualidad son más grandes, llegando a un promedio de 88,3 hogares en cada uno.

A esto se suma la problemática de las carpas y rucos en las calles, situación por la cual la congresista le insistió al Gobierno a tener un plan efectivo para enfrentar el aumento de la pobreza. Ante esta lamentable realidad, la diputada RN, Carla Morales presentó un oficio al Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, a la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas, y al Secretario regional ministerial de vivienda y urbanismo de la región de O’Higgins, Oscar Muñoz.

En el documento se les solicita a las autoridades información en relación a las medidas, planes y programas que tengan como objetivo erradicar los campamentos en nuestro país y en la región de O’Higgins. “Hay que dar soluciones reales a las familias que viven ahí como única opción de hogar. Para estas su última opción ha sido asentarse en ambientes de profunda fragilidad social”, aseguró la parlamentaria autora de este oficio.

Respecto a las cifras expuestas en el informe, la diputada Morales manifestó que “evidentemente hay una crisis habitacional que se genera tanto por la falta de recursos de las familias, como por el encarecimiento en los montos de arriendo, que seguirán al alza al menos durante el primer semestre de este año”.

Así también, la integrante de la Comisión de Desarrollo Social, expuso que esta alza de campamentos “viene a reflejar la necesidad imperante de implementar una política pública a largo plazo y no que sean solo parches ni medidas transitorias. El surgimiento de nuevos campamentos y el no retroceso de estos mismos implica la existencia de espacios sociales vulnerables, no obstante, el principal apuro radica en las pésimas condiciones de vida en la cual deben convivir familias y personas”.