La diputada independiente, Camila Musante, comentó la situación migratoria que se vive en Chile y planteó alternativas para mitigar una problemática que se ha acrecentado durante el último tiempo, especialmente en la zona norte del país.

“Hay una propuesta que es de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) que es una visa temporal de tres a seis meses, que sea de trabajo, la cual va apuntada a los migrantes desde ciertos países que vengan a Chile”, sostuvo la parlamentaria.

En ese sentido, puntualizó en otras problemáticas que hay a raíz de la fuerte migración: “No solamente tenemos que pensarlo desde el índice de delincuencia o seguridad, sino que los que han llegado han provocado una crisis habitacional tremenda y no tienen espacio para habitar, de igual forma que no pueden ser atendidos en los servicios primarios”.

No obstante, la representante por el distrito 14 afirmó que “esa crisis es más sencilla de abordar si es que los que llegan al país tienen una situación regular. A mí me parece que es una alternativa que hay que evaluar, porque en Melipilla hay mucha gente que realiza trabajos temporales, entonces me hace mucho sentido y haría el trabajo más sencillo a nuestros policías”.

Sobre lo anterior, la legisladora agregó que “eso permitiría identificar a quienes han hecho algún delito y que las policías ejerzan un rol fiscalizador porque de esa manera, podemos darle tranquilidad a las personas que quienes llegan al país lo hagan de forma regular y con todos los documentos respectivos”.

Finalmente, la diputada Musante precisó que “yo creo que esto es algo que sí nos va a permitir avanzar no solo en controlar la crisis migratoria, sino que hace mucho sentido aplicar medidas de estas características”.