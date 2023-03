El presidente de lCataluña, Pere Aragonès, otorgó a la expresidenta Michelle Bachelet el XX Premi Joan Alsina de Derechos Humanos de Casa Amèrica Catalunya como "reconocimiento de una trayectoria, de un compromiso constante e inalterable con la promoción y defensa de los derechos humanos".

El paso Aragonès por Santiago es última parada de su viaje oficial a Latinoamérica, donde destacó el "compromiso político" de Bachelet y toda su trayectoria política no sólo con el pueblo de Chile, sino con la humanidad durante el período en que fue Alta Comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, según informa el Govern en un comunicado.

También sostuvo que durante la presidencia de Bachelet "hubo una promoción de los derechos humanos y unas políticas de recuperación de la memoria muy destacables".

Por su parte, la expresidenta puso en valor al sacerdote catalán Joan Alsina, asesinado en Chile en 1973, quien da nombre al premio que otorgó Casa Amèrica a Bachelet.

"Joan Alsina era una persona muy comprometida con lo que pasaba en Chile en ese momento y con las causas sociales, así que para mí es un auténtico honor este premio", ha asegurado Bachelet.

El acto de entrega del premio ha tenido lugar en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile, lugar que Aragonès definió como "ejemplo para todas las políticas de memoria democrática de todo el mundo".

"Esta experiencia es un aprendizaje extraordinario que estoy convencido de que va a tener un impacto en cómo hacemos mejores políticas de memoria en Catalunya", concluyó.

Michelle Bachelet és valentia, inconformisme i compromís amb els Drets Humans a Xile i arreu del món. Per això és un autèntic honor entregar-li el premi Joan Alsina. Enhorabona i gràcies per la trobada i la conversa. Seguim treballant per un món més just i lliure. #SempreEndavant