El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió al sumario instruido por el fiscal nacional, Ángel Valencia, contra el fiscal que le informaba al edil sobre las casas que estaban siendo investigadas por narcotráfico.

La polémica surge luego de que el Carter protagonizara este miércoles la cuarta demolición de una "narco-casa" en la comuna.

"En términos técnicos significa que difícilmente vamos a poder seguir avanzando, no logramos entender cuál es el razonamiento. El nuevo fiscal nacional le inició un sumario al fiscal que compartió los antecedentes con nosotros", señaló en El Rompecabezas de Agricultura.

"No sabemos cual es el criterio, ¿Qué municipio en Chile va a poder trabajar con el fiscal?, si el fiscal sabe si comparte información con la Municipalidad para atacar a los narcos, el fiscal nacional les va a tirar un sumario", declaró el alcalde.

"Es una cuestión terrible, pasó hace 10 minutos y es una noticia demoledora. Nosotros nos hemos apegado a la ley, nos asociamos al Ministerio Público para que con esa información poder proceder", sentenció.

"No sabemos que poder ha actuado, el fiscal nacional decide iniciar un sumario contra la fiscalía que nos compartió la información. La verdad es que tampoco nosotros vamos a correr por nuestra propia cuenta, tenemos que cumplir la ley asociada al Ministerio Público, de verdad es una noticia Demoledora", declaró.

"Esperábamos un tiro de los narcotraficantes, no del fiscal nacional", sostuvo el alcalde, antes de añadir que "cómo autoridad pública, la única forma en la que podemos actuar es con el respaldo de la ley. No podemos operar por el capricho o la tincada".

"La gran validez que tiene nuestra causa es que estamos defendiendo los derechos de los chilenos frente a los narcos. Para que tenga una legalidad y una legitimidad, tenemos que estar asociados al Ministerio Público que persigue a los narcos. Ellos nos proveen los antecedentes, y con forme a eso nosotros actuamos" explicó Carter.

"Si el jefe de la Fiscalía le inicia un sumario al fiscal que trabaja con nosotros, no podemos seguir. Estoy de verdad impactado, nosotros partimos hace dos meses con esta iniciativa, dos meses después descubren esto, es inexplicable", lamentó.

"Hace dos meses estamos trabajando de forma coordinada con la Fiscalía, hoy día en la mañana el fiscal nacional dice que avalaba esta política, ¿En un par de horas cambió de opinión y empieza a sancionar a su fiscal?", criticó.

"Yo supongo que en estos momentos los narcos están descorchando champaña, yo estoy llamando al fiscal nacional y no me contesta el teléfono. No tengo porqué dudar de su honorabilidad, pero hacerle un sumario al fiscal, es como el ladrón detrás del policía, es insólito", añadió.

"Nosotros no podemos perseverar en algo por lo que el fiscal nacional está castigando a la fiscal. El tendrá que explicar a mi o a la opinión pública que le hace pensar que esto es una mala noticia para los narcos. Para mi esto es una pesadilla, teníamos tanta esperanza en este fiscal nacional, nos encontramos de nuevo con estas decisiones raras", expresó el jefe comunal.