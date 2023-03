Comparte

Este domingo el Presidente Gabriel Boric lamentó la muerte de la funcionaria de Carabineros que fue baleada durante un procedimiento por robo en Quilpué, anunciando que se movilizará "toda la fuerza del Estado" para dar con los responsables.

"Dolor y desgarro por el cobarde asesinato de la Sargento de Carabineros Rita Olivares por delincuentes que no tienen cabida en nuestra patria. El pueblo chileno abraza a su familia, a quienes no dejaremos solos. Movilizaremos toda la fuerza del Estado para hacer justicia", escribió a través de Twitter.

"Les pido que no ocupemos este terrible hecho para hacer guerrilla política que de nada sirve. No me cabe duda que la prioridad de todos hoy, independiente de nuestras diferencias, es ponerle freno a la delincuencia. Unámonos como chilenos detrás de esta causa y trabajemos juntos", agregó Boric.