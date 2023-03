Comparte

La fiscal jefe de Quilpué, Mónica Arancibia, entregó la tarde de este jueves, detalles sobre el séptimo detenido por el crimen de la carabinera Rita Olivares, ocurrido el 26 de marzo en medio de un procedimiento policial.

Se trata de Cristián Alejandro Rodríguez, de 26 años, alias "El Mono", quien fue capturado en horas de esta mañana en Quillota.

De acuerdo a la información que entregó la persecutora, esta persona sería quien iba manejando el vehículo el día de los hechos. "Esa sería en principio su partición, estar preparado para huir", dijo la fiscal.

Además, Arancibia detalló que el sujeto tiene una herida de bala en una de sus piernas, "una transfixiante, con entrada y salida de proyectil".

"El proyectil no lo tiene, como no lo tiene, no se puede comparar como para saber de qué arma provenía ese disparo, pero que en definitiva es un elemento que ya manejábamos", indicó.

También descartó que haya acudido a un centro asistencial, ya que se encargó a la PDI aquella gestión para que dieran aviso, "pero entendemos que no había asistido".

Sobre la participación del séptimo detenido en la balacera que terminó con la vida de la sargento segundo Rita Olivares, señaló que "eso es materia de investigación, porque ustedes pudieron percibir, hubo una gran cantidad de disparos".

Junto a esto, añadió que como los implicados en el hecho escaparon, salvo el primer detenido, Edward Fuenzalida, "es una materia que se tiene que seguir investigando".

Respecto al autor del disparo, sostuvo que "no se ha precisado, es materia de investigación". Asimismo, dijo que estiman que "si concurren todos los sujetos armados están disponibles para atacar a los que se tratan de defender de su agresión".

"Estaban dispuestos todos a matar a la funcionaria, a cualquiera que se le atravesara que impidiera su huida. Entonces este dolo común, para nosotros todos sean autores, independiente quien sea la persona específica que haya disparado el proyectil", concluyó la fiscal jefe de Quilpué.