Este martes el nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, conversó en La Mañana de Agricultura sobre las principales metas que se ha planteado en este nuevo cargo.

"Presidir la SNA es un tremendo honor y también una tremenda responsabilidad, es el gremio más antiguo de Chile. Es una tremenda responsabilidad representar al campo chileno, a su gente y a esta actividad tan linda que alimenta a todos los chilenos", señaló.

"Tenemos tremendos desafíos para lo que viene en este período, por suerte me acompaña un tremendo directorio, el ex presidente Cristián Allendes dejó la vara muy alta, pero me acompaña un equipo muy representativo de todo Chile. Tenemos directores del sur, de la zona centro, del norte. Pequeños, medianos y grandes agricultores en el consejo de la SNA", destacó.

"Hay tres temas país que nos inquietan mucho, urgentemente hay que poner la economía. Tenemos que generar empleo, el crecimiento económico es un imperativo moral. Tenemos que tener reglas claras pro-inversión, para poner en marcha nuevamente al país", advirtió.

"En segundo lugar tenemos el tema del orden público, la semana pasada mueren dos agricultores, para que decir lo que ha pasado en la Macrozona Sur. No podemos permanecer pasivos frente al orden público, frente a la inseguridad y al miedo. Tenemos que combatir con muchas fuerza el narcotráfico porque tenemos que proteger a la gente trabajadora y honrada del país", agregó Walker.

Otro de los desafíos mencionados por el Presidente de la SNA es el de la política migratoria, sobre lo cual dijo que "bienvenidos los migrantes, porque le han hecho un tremendo bien a la agricultura chilena, pero tenemos que urgentemente ordenar la casa, a Chile se viene a trabajar y no a delinquir".

"Tenemos muchos desafíos, tenemos una gran institución, un gran directorio. Tenemos que ser un puente entre el sector público y el privado, no solamente con el Gobierno, porque las instituciones como la SNA tienen que tender puentes con el Estado de Chile, que lo conforman el poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, las Fuerzas Armadas, la policía", añadió.

Gripe aviar en el país

Mientras que al referirse a la gripe aviar que afecta al país, Walker agregó: "Quiero dar una señal de tranquilidad en esto, yo he conversado con la industria, con funcionarios del Ministerio de Agricultura, del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la primer pregunta que uno hace a los especialistas, es si lo estamos haciendo bien o no".

"La opinión unánime por toda la industria es que estamos haciendo lo que hay que hacer, no para erradicar un virus tan contagioso, pero para contenerlo. El Ministerio de Agricultura en conjunto con los privados están tomando todas las medidas para controlar el virus. Chile tiene mucha experiencia en esto", valoró.

"Es muy triste que Chile deje de ser un país libre de la gripe aviar, pero estamos en esta era de los virus, esto va a seguir ocurriendo. Lo importante es lo bien preparado que está Chile para enfrentar los problemas", explicó el presidente de al SNA.