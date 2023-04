Comparte

El diputado Stephan Schubert lamentó los nuevos ataques incendiaros que se registraron durante la madrugada de este martes en la regiones de La Araucanía y de Los Ríos.

"La delincuencia sigue avanzando, sigue contando con más recursos y sigue siendo más astuta que el Estado. Aquí se requiere de un sistema de inteligencia potente, distinto de la propuesta del Gobierno, por lo tanto, hacemos nuevamente un llamado al Gobierno a retirar ese proyecto de ley o a trabajarlo en conjunto con distintos expertos, para poder enriquecerlo", señaló Schubert

En la misma línea, el parlamentario acotó que "la propuesta de inteligencia no es suficiente para la necesidad actual. Así también necesitamos incrementar los gastos reservados que son muy bajos y no permiten a las distintas ramas hacer su labor de buena forma y necesitamos mejorar las condiciones de los funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros y de las Fuerzas de Orden, por cuanto no tenemos la capacidad de retenerlos y tenemos muy pocos profesionales capacitados".

"Aparentemente, la situación de inseguridad que vive todo el país está haciendo que el foco de atención de las autoridades de Gobierno se vaya a otros lugares, dejando de atender la gravedad de La Araucanía", comentó.

Finalmente, apuntó que "el Estado de Excepción actualmente sigue siendo insuficiente, por lo que no desatienda y no desvista a La Araucanía para vestir el resto del país, ya que en nuestra región sigue el problema y sigue siendo relevante, por lo que vamos a seguir abogando por la seguridad de todos sus habitantes".