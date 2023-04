Comparte

El Gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, conversó en La Mañana de Agricultura sobre la crisis migratoria que se registra en la denominada "Línea de la Concordia", en el límite con Perú.

"Lo que hoy sucede es que hay ciertas personas que quieren salir del país y que ni siquiera pueden acceder a la ventanilla de control migratorio en el paso fronterizo Santa Rosa", señaló.

"Los detienen en esta denominada Línea de la Concordia, ahí se apuestan las policías para impedir el ingreso a territorio peruano, sin siquiera conocer cual es la situación migratoria de las personas que están ahí. Efectivamente un porcentaje importante de ellas son de nacionalidad venezolana que ingresaron por pasos irregulares a nuestro país", explicó.

"Si una persona ingresó por un paso irregular a nuestro país tiene que auto-denunciarse a la PDI de Chile, llena un formulario, se dicta una resolución y se le sella la salida del país desde el punto de vista migratorio, pudiendo ingresar a cualquier otro país porque tiene la salida habilitada de Chile. Eso lo indica el Servicio Nacional de Migración y Extranjería", detalló Díaz.

Por otro lado, respecto a los dichos del alcalde de Tacna, Pascual Güisa, quien acusó al Presidente Gabriel Boric de trasladarles un problema a Perú, el gobernador declaró que "las apreciaciones que tenga el alcalde de Tacna respecto de nuestro Presidente, nuestro Gobierno y de nuestro Estado, me parece que no merece mucho comentario de parte nuestra".

"Cuando esto pasaba al revés, e ingresa esa gran cantidad de venezolanos a Chile, salían de Perú e ingresaban a Chile, pero ninguna autoridad tildó con ningún tipo de calificativo ni adjetivo a ninguna autoridad peruana", criticó.

"Nadie está obligando a los venezolanos a salir del país, nadie los está poniendo en la frontera, ellos quieren dejar el país de forma voluntaria. Es una situación que está bastante zanjada, ellos quieren salir de nuestro país", remarcó.

"Esta salida implica que se tenga el cumplimiento de ciertas condiciones y ciertos requisitos. Lo más importante es que sea la propia Cancillería tome cartas en el asunto, porque es un trabajo que se tiene que desarrollar desde la Cancillería", destacó.

De todas formas remarcó que "cuando uno ve quien actualmente impide el tránsito de esas personas uno entendería que no es chile, es Perú. Es Perú el que pone una mayor cantidad de requisitos, el problema es que ni siquiera los dejan entrar en la ventanilla de migraciones para determinar si puede o no entrar".

Posteriormente el gobernador se refirió a la posibilidad de instaurar un corredor humanitario, sobre lo cual señaló que "no sé si estoy tan de acuerdo con eso, porque un corredor es bi-direccional, o sea no tan solo va a permitir la salida de personas, sino que el ingreso de personas que no están controladas por un paso habilitado".

"Eso implicaría que todo lo que hemos luchado como región en realidad no sirva de absolutamente nada, porque con este tipo de corredores humanitarios podrá ingresar cualquier persona sin ningún control migratorio", criticó.