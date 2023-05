Comparte

Juan Sutil, ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y ex candidato para el Consejo Constitucional, presentó una querella por calumnias con publicidad con el diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez.

En entrevista con 24 Horas, acusó al político que "está primero faltando a la verdad, que es lo mismo que decir ‘yo miento'".

Agregó que "imputa en mi persona hechos que no son reales, ni es verdad. Yo no le he dado nunca plata a un diputado para que tenga una decisión en una elección y él lo dice claramente".

"Él imputa y trata de imputar, y ensuciar mi nombre. Además, este señor diputado de la República, lo ha hecho reiteradamente. Por lo tanto, cuando él habla de estos hechos está hablando de que, supuestamente, he cometido un cohecho o un soborno y eso es falso. Y él tiene que pagar por mentir", dijo el empresario.

Sutil aseguró que “jamás” le ha hecho aportes monetarios a las campañas de Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma, aunque aclaró que aclaró que al diputado Diego Schalper (RN) “sí, como lo he hecho a otros candidatos a diputados y a candidatos al Consejo Constitucional anterior, la Convención, y lo hago de acuerdo como establece la ley”.

Las expresiones por las cual se querella el ex líder de los empresarios fueron dichos en el mismo Canal 24 Horas. Allí, Ibáñez señaló que “Juan Sutil ha pasado un par de millones de pesos a parlamentarios de Chile Vamos que después en las comisiones votan a favor de las AFP o en contra de la democratización del derecho al agua“.