Máximo Pavez, integrante de la comisión experta para redactar una nueva Constitución, celebró la recta final del proceso de propuesta para el anteproyecto.

«Cuando hay voluntad política se puede llegar a acuerdo. El texto, a todo el mundo le puede gustar más o menos, pero hay dos cosas que son incuestionables. Primero, que es un texto constitucional completo», dijo en entrevista con «La Mañana de Agricultura».

Y segundo, «que es una Constitución, no es el programa político de un sector, no es una cosa populista que dice aquí vamos a solucionar todos los problemas».

En ese sentido, el representante de la UDI recalcó que «quiero destacar que lo que hemos hecho ha significado en muchos casos la unanimidad o mayorías importantes, aquí no hay espacio para el pirquineo, para decir consigo un votito acá. Todo ha sido conversado, ha sido acordado, tanto las cosas que nos han unido, como también los disensos, que no han sido pocos».

Sobre lo que continuará, que es la discusión de los consejeros que fueron elegidos el 7 de mayo, dijo que «ojalá hayan dos cosas que no cambien de la comisión experta».

Primero: «La aspiración de trabajar un texto constitucional, no un programa de gobierno, no soluciones de política pública, no responder al texto con cada coyuntura noticiosa que aparezca afuera. Yo creo que eso le causó un gran daño a la Convención Constitucional fracasada pasada».

Y lo otro es que «que ningún sector político, ni mayoritario ni minoritario, se atrinchere, porque lo que no puede pasar es que exista una tentación de no generar ningún diálogo porque existe mayoría, pero también puede existir una tentación de no generar ningún diálogo porque como no tengo votos para una posición, bueno atrincherarme y hacer solo una discusión testimonial».

De este modo, el abogado sentenció que, de todas formas, «la última palabra no la tienen los consejeros, la tienen los chilenos y chilenas con su voto en diciembre».