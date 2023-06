Comparte

El exministro de Salud Jaime Mañalich señaló que Chile enfrenta el «brote epidémico más violento de virus sincicial» y proyectó en 120 los menores que puedan morir por estos casos dentro de los seis meses venideros.

En ese sentido, la exautoridad de gobierno dijo que «las cosas hay que denominarlas por su nombre, porque, si no, uno no actúa en forma adecuada. Nosotros enfrentamos el brote epidémico más violento de virus sincicial del que se tenga noticia en la historia sanitaria de Chile».

Agregó que «cuando el ISP reportaba que al año había 400 casos positivos a esta fecha, este año supera los 4.000».

Así, Mañalich estimó que de cien niños que terminan hospitalizados en las UTI, seis fallecen. «En período no epidémico, mueren aproximadamente entre 20 y 22 menores de un año«, sostuvo.

En contraposición, alertó que «este año, mi estimación, y estoy dispuesto a validarla a quien quiera, si las cosas se siguen manejando como hasta ahora, nosotros nos enfrentamos a un horizonte de 120 niños menores de seis meses fallecidos por infección por virus sincicial respiratorio».

«Yo creo que el Ministerio tiene capacidades, pero necesita rapidez, energía y necesita mando, y el mando es la ministra de Salud, no el subsecretario A, no la subsecretaria B (…) para decirlo en castellano, ese problema no se ha resuelto porque el Presidente de la República no ha hecho claro este conflicto interno que existe en el Ministerio de Salud de múltiples cabezas», cuestionó.