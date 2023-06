Comparte

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, cifró este domingo en 92% las camas pediátricas ocupadas y la disponibilidad 94 camas críticas para ser utilizadas. Estas últimas irían en aumento, según dijo, por una mayor reconversión.

«Estamos llegando al peak del virus sincicial, que es una situación que se va a mantener por un par de semanas, o sea, vamos a estar todo el mes de junio en una situación más crítica», alertó en entrevista con «Mesa Central», de Canal 13.

A ello, agregó que según las proyecciones «podría haber un segundo peak, que podría estar acompañado de virus de influenza». Por ello, enfatizó en la campaña de vacunación para los mayores de 65 años y recomendó aislar a los menores de 1 año.

«Fue una frase desafortunada»

La ministra también se refirió a los dichos de Mía, bebé de dos meses, quien falleció en el Hospital de San Antonio, por el virus sincicial.

«En el caso de esta niña, la verdad es que el cuadro era muy grave, y aunque hubiese habido posibilidad de traslado, era difícil que hubiera sobrevivido«, dijo la ministra en la semana, lo que fue criticado.

«Yo reconozco que fue un fallo mío, que fue una frase desafortunada. Entiendo que la muerte de cada persona es una tragedia y mucho más trágico es la muerte de un niño para sus padres. Lamento que se haya entendido como que estaba tratando de menoscabar o aminorar el problema. No doy ninguna excusa, porque fue una frase desafortunada«, reconoció la doctora.

«Lo que quería decir es que los cuadros son muy graves en los niños pequeños y que se había agravado en este caso», aclaró.

La carta de los funcionarios

Con respecto a la carta de la Asociación de funcionarios de la Subsecretaria de Redes Asistenciales (Afured), que criticó la gestión del subsecretario Araos, la ministra Aguilera dijo que «me parece lamentable que en estas situaciones nostros tenemos que estar unidos y que no aparezcan estas acusaciones que existe la formas de hacerlas ver en cualquier otra forma, porque instalan una duda y una situación que no corresponde en este momento».

«En este momento tenemos que estar enfocados en responder en esta situación de virus sincicial y después en el de influenza, tenemos que estar concentrados en eso y todas estas situaciones nos desconcentran. Prefiero que estemos enfocados en lo que corresponde, después podremos analizar todo lo que ellos están denunciando», apuntó.