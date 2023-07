Comparte

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, anunció este jueves que se querellará por «suplantación de identidad» tras el robo que sufrió la oficina de la cartera durante la noche de este miércoles.

El secretario de Estado sostuvo que el robo de más de 20 computadores y una caja fuerte desde las instalaciones «no es común y no es normal«, por lo que dijo que «yo también me voy a querellar por suplantación de identidad para que se vea la responsabilidad«.

Respecto a las solicitudes de renuncia por parte de la oposición, sostuvo que «esta es una situación muy grave, yo pediría que todas las personas pudieran ser extremadamente responsables con las declaraciones que realizan«.

Bajo ese contexto, pidió que este «delito terrible y grave, no sea ocupado para provecho político, porque hoy lo que queremos es esclarecer los hechos, para dar con los verdaderos responsables de estos delitos que se han cometido».

Por otro lado, indicó que se puso en contacto con la Fiscalía y así entregar todos los antecedentes de este hecho.

«Quiero transmitir la tranquilidad de que la información del ministerio para su correcto funcionamiento, ya sea datos sensibles de la población y convenios, toda la información que existe en el ministerio está respaldada«, remarcó.