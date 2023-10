Comparte

Un nuevo polémico registro protagonizado por Gerard Piqué y Shakira fue viralizado en redes sociales. En el video, el presidente de la Kings League le pide perdón a la cantante tras su mediática ruptura.

«Después de reflexionar mucho me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice, no debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos», señala supuestamente el exfutbolista.

Además, Piqué se refiere a su joven novia con quien habría sido infiel a la cantante colombiana. «Mi relación con Clara Chía ha terminado«, señala el cantante.

«Quiero decirte, Shak, perdón. Te amo Shakira. Eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo. Por favor, perdóname Shakira«, cierra el empresario.

Este comentado registro ha despertado la furia de los fanáticos del ex futbolista, ya que se trata de una suplantación de identidad realizada por medio de Inteligencia Artificial por un usuario de redes sociales.

La mayoría de los internautas lo calificó de «mal gusto» y apuntaron a que no es nada creíble.

