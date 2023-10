Comparte

El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, criticó fuertemente al ministro de Economía, Nicolás Grau, por la decisión que adoptó la empresa Sinovac de no instalar sus plantas en Antofagasta y Quilicura.

De esta manera, no se levantará en el país el Centro de Innovación y Desarrollo para producir vacunas, sino que aquel proyecto lo trasladan a Colombia.

Ante esta decisión de Sinovac, el ministro Grau ha sido fuertemente criticado principalmente por parlamentarios de oposición, quienes ya anunciaron una interpelación al secretario de Estado.

En esa línea, Allesandri señaló que «hay que recordarle al ministro Grau que su cargo se llama ministro de Economía, pero no es para destruir la economía, es para hacer crecer la economía«.

«El ministro lo único que está haciendo es achicar la economía», criticó el gremialista.

Asimismo, aseguró que «cuando se trata de reuniones para subir los impuestos, para el pacto tributario y para subir contribuciones, Grau llegaba primero, tomaba apuntes e intervenía, después a la salida daba punto de prensa».

Sin embargo, «la reunión que era para captar inversión, para crear empleo, para instalar una planta de Sinovac en Antofagasta, resulta que no está seguro si fue o no, no se acuerda qué cosas le pidieron mejorar, por suerte está la Ley de Lobby».

«Ministro Grau, no ponga tanta atención en las reuniones para subir impuesto, ponga también atención en las reuniones para atraer inversión y empleo, porque los países no viven de los bonos, los países viven de lo que producen, y el Estado se queda con gran parte de lo que los trabajadores producen», sostuvo el parlamentario gremialista.

«Para muchos, más que ministro Grau, lo llaman ministro ‘Guau’, porque no deja de sorprender con sus declaraciones», manifestó.