Nuevamente la Teletón lo logró. Pasadas las 01:40 am, se anunciaba el último cómputo de la cruzada solidaria, recaudando un total de $38.044.459.876 pesos, cerca de 1.000 millones más que los $37 mil millones propuestos como meta.

La alegría se desató nuevamente entre animadores y espectadores, esta vez, eso sí, por primera vez desde la Quinta Vergara, ya que el Estadio Nacional es parte de las sedes de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

En las semanas previas hubo mucha preocupación. Incluso el mismo Mario Kreutzberger culpaba a la cita deportiva por el poco interés en el show televisivo que anualmente se hace. “Estamos desaparecidos en la comunicación. Mi experiencia me dice que, si no remontamos en estos días (…), no llegamos con la convocatoria necesaria”, señalaba el animador hace algunas semanas.

Pero toda esa preocupación quedó en el olvido cuando se leyó el último cómputo que sobrepasaba por cerca de 1.000 millones la meta. Tras la lectura, la fiesta. Los Vinking’s 5 -quienes también recibieron un reconocimiento por su trayectoria- fueron los encargados del bailoteo y las cumbias en el escenario viñamarino que cerraron el show de televisión.

Así, con éxito se culminó la edición 45 de la Teletón, institución que, a lo largo de todo Chile, apoya en la rehabilitación de miles de niñas, niños y jóvenes con discapacidades desde 1978 a la fecha.