El ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró este jueves que su cartera no es corrupta. Esto lo dijo luego de que la Policía de Investigaciones allanara las oficinas del ministerio, en el marco del Caso Convenios.

«La Fiscalía considera que necesita informaciones adicionales y por eso que viene acá a recabar antecedentes de la subsecretaría, del programa de Política Habitacional, del programa de Asentamiento Precario y también de la División Admisnitrativa, lo que nos parece a nosotros muy bien. Tanto que dimos el consemiernto voluntario para esta acción«, dijo Montes.

«Nosotros creemos que lo peor para el país es pensar que un ministerio tan importante como el de Vivienda es un ministerio corrupto. Este no es un ministerio corrupto. Los que aquí trabajan son personas muy honorables, que han dedicado su vida a trabajar en temas sociales», agregó.

El secretario de Estado quiso explicar que «aquí lo que ocurrió es que había un modelo de operación del programa de Asentameintos Precarios, que venía de antes, del año 2019, que este modelo era aplicar con lo que se hacía con los municipos, aplicarlo también a las fundaciones. Lo que dejaba forados y permitió que hayan actos de corrupción, que fue el caso de Democracia Viva en Antofagasta».

En ese sentido, apuntó que «nos interesa que se conozca todo, porque nos interesa realemente que se llegue al fondo. No estamos escondiendo nada. Además, estos son hechos que corresponde al gobierno anterior. Corresponde a un fincionario del gobierno anterior«.

Frente a las peticiones de su renuncia, Montes dijo que «yo no me voy a ir, no voy a renunciar. Voy a quedarme porque quiero clarificar este caso y además seguir tranajando en el programa de vivienda del Presidente Gabriel Boric».

Añadió que «aquellos que piden esto es porque no tienen otros argumentos. A mí me gustaría que leyeran el caso».