La tarde de este miércoles, algunos alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades dijeron que salieron "decepcionados" de la reunión que sostuvieron con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en el Palacio de La Moneda, donde abordaron la crisis de seguridad que afecta al país.

De hecho, algunas autoridades comunales exigen que el Ejecutivo decrete Estado de Excepción para enfrentar el aumento de la delincuencia, por lo que piden que analicen la medida.

A la cita acudieron los ediles de Puente Alto, Padre Hurtado, La Florida, San Bernardo, Nuñoa, Las Condes, La Reina, Peñalolén, Estación Central, San Miguel y Talcahuano.

Además, participó el director nacional de orden y Seguridad de Carabineros, Enrique Monrás y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz.

Estado de Excepción ante crisis de seguridad

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, dijo sentirse "estoy bastante molesta, frustrada, incluso un poco decepcionada de la reunión en La Moneda".

"Reitero el agradecimiento al subsecretario por su tiempo y buena disposición a hablar con los alcaldes, pero estamos viviendo una ola de violencia que está desatada, un crimen organizado con una forma de operar que no conocíamos en nuestro país", señaló.

"Han pasado dos años y medio y el Gobierno no nos ha entregado ningún plan integral para decir cómo va a frenar esta situación", apuntó la autoridad comunal.

El edil de Puente Alto, Germán Codina, comparte la sensación de Peñaloza, ya que al salir indicó que "me voy profundamente decepcionado". Junto a esto, declaró que "me queda claro que el espíritu del Gobierno tiene una seria contradicción con poner mano dura para enfrentar la delincuencia".

Más adelante, sostuvo que "es evidente que el poder de fuego de estas bandas criminales amerita el análisis urgente de la posibilidad, objetiva, no hay que descartar un Estado de Excepción".

Codina espera que analicen "objetivamente" esta medida como una posibilidad, a pesar de que "ellos no están convencidos".

En tanto, Rodolfo Carter, jefe comunal de La Florida, emplazó al Presidente Gabriel Boric a que "use la lapicera".

"Usted tiene la facultad constitucional para usar el Estado de Excepción, no para toques de queda, no para allanamientos, no para volver a la dictadura militar, no. Es para usar la capacidad de los hombres y mujeres que visten un uniforme para apoyar el combate contra la delincuencia", expuso Carter.

"Lamentablemente, más allá de lo grato que fue la conversación, lo generoso que fue el subsecretario al contarnos lo que quieren hacer en los próximos años, nos han dicho que definitivamente no van a aplicar el Estado de Excepción constitucional", criticó.

"Las razones, los chilenos, las tendrán que interpretar, no nosotros. Pero lo cierto es que esta noche otra vez oscurecerá en un país con miedo", complementó.

"Esta reunión es un poco de dulce y agraz"

Por su parte, el alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, también concuerda con la sensación que manifestaron sus pares de Las Condes y Puente Alto, ya que se percibió que no hay claridad con respecto a cuáles serán las estrategias para enfrentar esta crisis.

"Esta reunión es un poco de dulce y agraz. Escuchamos diagnósticos y propuestas a futuro, pero lo que requerimos ahora son acciones concretas y certeras (…) para darle tranquilidad a nuestra ciudadanía", aseveró.

"Los municipios no tenemos las atribuciones normativas y no tenemos herramientas tampoco para enfrentar este tipo de situaciones que compromete armamento, incluso de grueso calibre", afirmó.

Y agregó que "estamos cansados y lo que venimos hacer hoy es a solicitar sencillamente un grito de ayuda que se requiere para poder trabajar y dar certezas y seguridad a los vecinos".

Sobre el Estado de Excepción, dijo que puede ser una medida para combatir la delincuencia. "Él dijo (subsecretario Monsalve) que se va a revisar", indicó.

A su vez, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, señaló que "la responsabilidad de perseguir a los delincuentes, recae en las policías. Por eso, le hemos solicitado al subsecretario la necesidad de fortalecer, no solamente los recursos, sino que también, el despliegue territorial a aquellas comunas que nos hemos visto con aumento de homicidios y con turbazos".

"Necesitamos respuestas para nuestros vecinos. Ante alarmantes cifras de que Carabineros no responde porque no tiene la capacidad suficiente, hemos dicho, subsecretario, necesitamos una respuesta, y le preguntamos (…) La Ley de Infraestructura Crítica, que le permitiría a las fuerzas armadas resguardar hospitales, CESFAM y lugares de abastecimiento, donde con esa presencia se podría liberar a Carabineros. Nos han dicho que lo van a evaluar técnicamente", expuso.