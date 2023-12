Comparte

"Estoy aquí por que me lo pidió el Presidente Boric y si el Presidente Boric estima que no debo seguir, yo no voy a seguir, pero yo estoy aquí porque me lo pidió al comienzo del Gobierno, y por eso estoy cumpliendo esta tarea".

De esta manera, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió a su permanencia en el Gobierno, frente a las solicitudes de renuncia y la acusación constitucional presentada por la oposición.

"Yo no soy de aquellos que al primer problema parte para otro lado, yo asumo las responsabilidades y aquí me han pedido que asuma la responsabilidades del plan de emergencia habitacional, y en eso estoy trajando con toda la intensidad posible", dijo Montes.

Respecto al libelo acusatorio, Montes dijo que no podía opinar de él, ya que aún no lo conoce, pero resaltó que “llevar parte de la atención hacia otras situaciones, como en este caso la acusación, nos quita energía del trabajo, que es principal, pero eso es propio de nuestra organización democrática”.