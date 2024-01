Comparte

Giorgio Jackson se refirió este lunes a lo que fue su salida del Gobierno, afirmando que renunció al ministerio de Desarrollo Social porque "no tenía el mismo respaldo político" que si tuvo su entonces para de Vivienda, Carlos Montes.

"El ministro Montes creo que ha tenido el respaldo de todo el Gobierno, de toda la coalición de Gobierno y de mucha más gente, incluso que no es del Gobierno, sobre todo por una trayectoria intachable de servicio público y de convicciones muy profundas", sostuvo Jackson en una entrevista al diario El País.

"Lo hice (renunciar) porque siento que no tenía necesariamente el mismo respaldo político transversal al interior de la coalición. Entiendo los por qué y no es que esté tratando de victimizarme: yo no tejí necesariamente las mejores relaciones con algunos mundos y no tengo la trayectoria del ministro Montes", explicó.

Cabe destacar que durante esta jornada la ex autoridad presentó querellas en contra de la UDI, el empresario Jorge Errázuriz y el senador Fidel Espinoza, del Partido Socialista, esto tras ser acusado de estar vinculado al robo de computadores que afectó a su cartera, en el marco del denominado Caso Convenios.

Según comentó el propio Jackson durante este lunes, la decisión busca "poder resarcir mi honra después de que distintas actorías, tanto a nivel político y de opinión pública, se refirieran a mí vinculándome directamente a hechos delictuales, sin, por supuesto, aportar ninguna prueba y habiendo avanzado el tiempo, algunas investigaciones",