Comparte

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, tras tres días de audiencias de formalización por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los testigos, imputados y eventuales peritos que puedan comparecer a juicio.

De este modo, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la medida más gravosa solicitada por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Antes de entrar al Centro de Justicia, Barriga declaró en "Contigo en La Mañana" estar "tranquila" y que "ha sido fuerte y muy intenso todo esto, si no tuviera la fortaleza de todo lo que he vivido y lo que me ha tocado defenderme, no habría podido escuchar todo lo que se dijo ayer".

Los hechos que se le imputan

A la exautoridad comunal se le imputan cinco hechos. Uno de ellos es por fraude al fisco por la supuesta modificación de certificados de disponibilidad presupuestaria.

El segundo hecho tiene relación con la falsificación de instrumento público por parte de la exjefa comunal y María Isabel Palma, quien ejerció en 2017 como Dirección de Administración y Finanzas y como directora subrogante de control de la Municipalidad de Maipú (2018-2019).

Una tercera imputación es por fraude al fisco por $110 millones que habrían sido usados para el pago indebido de remuneraciones, en la que habría estado involucrado también Andrea Monsalve, quien figura como supuesta periodista.

El cuarto punto tiene que ver con el delito de fraude al fisco para la adquisición de collares y otros regalos.

Por último, se apunta a Barriga por fraude al fisco de los fondos públicos de Codeduc.

El caso comparado con otros

La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, aseguró en una de las audiencias que “nos encontramos ante uno de los fraudes más cuantiosos que se ha conocido en la historia municipal de nuestro país”, ya que se le acusa de una defraudación de casi $31 mil millones.

Según expresó, “para dimensionar la magnitud, el monto defraudado del caso Democracia Viva corresponde a $391 millones; en el caso del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, $750 millones; en Algarrobo $1.069 millones".