La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, dijo estar "tranquila" a solo una hora de iniciarse la tercera jornada de su formalización por los delitos imputados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

"Me siento tranquila, como el primer día y como siempre. Ha sido fuerte y muy intenso todo esto, si no tuviera la fortaleza de todo lo que he vivido y lo que me ha tocado defenderme, no habría podido escuchar todo lo que se dijo ayer", señaló a Contigo en La Mañana Cathy Barriga.

"Yo quiero señalar algo, durante estos días se ha transmitido la información de la parte querellante, no significa que lo que dicen es real. Pero no se transmitió mi defensa, es lamentable. Como medios de comunicación me han seguido y me han acompañado estos días", criticó.

"Pero no me han acompañado en lo más parte, esto tiene que ser imparcial en la información. La defensa fue super clara y sólida, me encantaría que la pudiesen compartir, es un tema de igualdad, de equidad, de ética", añadió.

"Siempre es así y no se hizo, cuando la gente escucha palabras tan lapidarias de la parte querellante y sin la otra parte de defensa, lo encuentro lamentable. Debiera haber una repercusión de la defensa de ayer", agregó Cathy Barriga.

"Lo que pasa hoy con las cautelares no determina nada, es el comienzo de una investigación y las cautelares son los conductos regulares a seguir", cerró.