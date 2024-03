Comparte

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, llegó hasta el vacunatorio, que se encuentra cerca del Metro Bellas Artes, para incentivar a la vacunación de Covid-19 en los grupos objetivos con el propósito de que estemos mejor preparados para enfrentar el invierno.

“Estamos tratando de incentivar la vacunación y dar más facilidades para hacerlo, abriendo vacunatorios como éste los fines de semana, que es el vacunatorio del Ministerio de Salud, que está en el centro de Santiago. Hoy es el primer sábado que abrimos. Quiero agradecer a las funcionarias que tienen la voluntad de estar acá. Estamos también haciendo esto en las regiones, para que en los centros de las ciudades haya vacunatorios abiertos, eso facilita el que la gente se vaya a vacunar”, sostuvo la autoridad.

Explicó, además, que “con el COVID-19 tenemos una situación muy especial, y es que el aumento de casos se registra habitualmente en los meses cálidos, a diferencia de lo que pasa con la Influenza. Eso lo hemos ido viendo desde inicios de la pandemia y se debe a que, en nuestros meses cálidos, en el hemisferio norte es otoño e invierno y surgen las nuevas variantes que producen un aumento de la reinfección. Estas nuevas variantes tienen la capacidad de evadir la respuesta inmune, y eso hace necesario reforzar la vacunación y volver a vacunar a las personas de los grupos de riesgo”.

Los grupos priorizados para la vacunación de COVID-19 en el proceso 2024 son las personas mayores de 60 años; pacientes inmunocomprometidos; trabajadores de la salud; embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Esta semana a estos grupos se sumaron otros: el personal de Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad como Carabineros, PDI, Gendarmería, Ejército, Armada y Fuerza Aérea; funcionarios de SENAPRED, CONAF y Bomberos; censistas del CENSO 2024; cuidadores y contactos intradomiciliarios de personas postradas. Otros grupos incluidos en esta priorización son el personal que desarrolla funciones esenciales para la atención directa a público en farmacias comunitarias; de laboratorios que realizan detección de SARS-CoV-2 y de los 24 ministerios, del Poder Judicial, Legislativo, de Gobiernos Regionales y Municipalidades.

Por último, pueden acceder a esta vacuna las personas que aún no cuentan con el esquema primario, quienes pueden acudir desde los 6 meses de edad a administrársela.

En relación con el regreso a clases, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, dijo que “es importante reforzar las medidas de prevención para evitar el contagio”. Recordó “el lavado frecuente de manos, ya que las manos son el principal vehículo por el cual las personas se contagian y, si presentan síntomas respiratorios usen mascarilla para no contagiar a otros”.

La secretaria de Estado reiteró que para la Campaña de Invierno 2024 “tenemos una muy buena noticia. Somos el primer país del continente, del subcontinente de Latinoamérica y del hemisferio sur que vamos a contar con el nuevo medicamento Nirsevimab, anticuerpo Monoclonal para el virus respiratorio Sincial. Es un medicamento que se administra como una vacuna, pero no es una vacuna, lo que entrega es directamente la protección a través de anticuerpos específicos, para que si el niño se contagia con virus y social, tenga un cuadro leve, no se hospitalice y no lleve a la muerte. Recordemos que el virus sincicial es una causa importante de hospitalización y de cuadros graves en los lactantes”, aseguró.

El punto está ubicado en Monjitas 520, Santiago Centro, y funcionar de lunes a viernes entre las 9:00 y 16:00 hrs y, desde hoy, los sábados y domingos entre las 11:00 y las 16:00 hrs, mientras se extienda la campaña de invierno ministerial.

La población puede revisar cuándo recibió su última vacuna en la página mevacuno.cl con clave única. Actualmente hay más de 862 puntos de vacunación a lo largo del país.