Esta mañana la ex ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, oficializó sus intenciones de competir por la comuna de Puente Alto en las próximas elecciones municipales de octubre.

“Voy a competir por la alcaldía de Puente Alto y estoy dispuesta a ir a primarias para mantener la unidad del sector. No creo en las carreras personales y siempre he trabajado en equipo, por lo que esta vez no será la excepción”, explicó Rubilar.

Respecto a su postura de participar de primarias en ChileVamos la también ex parlamentaria destacó que “si bien soy independiente, creo que no hay mecanismo más democrático que permita respetar la institucionalidad que este. Soy una convencida que son los propios puentaltinos quienes deben decidir quién quiere que llegue a la papeleta. Competir siempre es un riesgo, pero si aspiro a ser la primera alcaldesa de Puente Alto electa hay que ganar en todas las batallas”.

Hace unas semanas recibió la invitación de la directiva de Renovación Nacional comunal a través de una carta en la que le solicitaron formalmente que se aventura en el desafío de competir por el sillón edilicio de Puente Alto, dado que el actual alcalde Germán Codina cumple su tercer periodo y no podría ir a reelección.

“Quiero mantener el sello social del alcalde Codina y poner toda mi experiencia que me ha dejado mis cargos anteriores para seguir mejorando la calidad de vida de los puentealtinos y puentaltinas”, señaló Rubilar.