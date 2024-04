Comparte

El exseremi de Vivienda de la región de Antofagasta, Carlos Contreras, fue nuevamente formalizado este martes en el marco de los convenios con la fundación TomArte, una de las aristas del Caso Convenios.

El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó prisión preventiva para Contreras, quien es imputado como autor de cuatro delitos de fraude al fisco. La medida se adoptó debido a que consideraron que “es un peligro ara la seguridad de la sociedad”.

De acuerdo al fiscal Cristian Aguilar, según consigna 24 Horas, los contratos “se habrían celebrado por parte de Contreras con grave contravención a sus deberes y facultades”.

“Sin que dicha fundación reuniera los requisitos mínimos para ser receptora de los fondos, todo lo cual habría provocado al fisco un perjuicio de 526 millones de pesos“, agregó el persecutor durante su intervención en la audiencia de formalización.

Asimismo, se indicó que Contreras “abusó de su cargo de seremi de Vivienda de la región de Antofagasta”, situación que derivó “en la falta de cumplimiento de la ejecución de las obras convenidas, generando un perjuicio fiscal ascendente a $456 millones de pesos“.

Carlos Contreras abandonó la cárcel en febrero

El pasado 28 de febrero, el exseremi de Vivienda abandonó la cárcel junto a Daniel Andrade, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta revocara la prisión preventiva para ambos.

A su salida del recinto penitenciario, dijo que “queda mucho camino por delante para que se esclarezcan los hechos, pero este es un momento muy significativo”.

Por otro lado, indicó que “no estoy decepcionado del Gobierno como conjunto, no podría llegar a ese punto. Hay muchos actores involucrados, yo apunto más a asesorías de Presidencia y reitero que ahí hay un punto débil, o un error, o una intención, no sabría definirlo”.