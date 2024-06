Comparte

El 53,2% de los ciudadanos estaría de acuerdo con que se les condone la deuda del CAE a los deudores que no han podido pagar. Además, un 47,3% de la población evalúa como malo/muy malo el Sistema de Financiamiento del Crédito con Aval del Estado para estudiantes que no pueden pagar por su educación.

Esta jornada dominical se dieron a conocer los resultados de la encuesta Pulso Ciudadano, en donde el principal tema de análisis fue el anuncio del ministro Mario Marcel respecto a buscar una solución para deudores del CAE.

Dentro de este contexto, cerca de la mitad de la población evaluó como malo o muy malo el sistema de financiamiento del CAE. El mismo porcentaje aumenta al 51,2% en la población que tiene entre 18 y 30 años de edad.

Condonación a deudores del CAE

Ante el escenario, el 53,2% de los consultados está de acuerdo con que se les condone la deuda a quienes no han podido pagar el crédito. En tanto, el 26,6% no está de acuerdo ni es desacuerdo y, el 20,1% está en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Por su parte, el 62,3% está de acuerdo o muy de acuerdo con que se les dé posibilidades de negociar la deuda, ya sea con un mayor plazo o con menos intereses. Un 22,5% esta ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 15,2% está muy en desacuerdo/en desacuerdo.

De acuerdo con los encuestados, los principales beneficiados con el Sistema de Financiamiento del CAE son Bancos (55,6%), Universidades (26,3%), el Estado (24,5%), Estudiantes (12,3%) y el país (5,4%).

La ciudadanía percibe que las principales razones de la morosidad del sistema son bajos sueldos e ingresos no alcanzan (43,7%), que solicitantes del CAE no han podido trabajar en lo que estudiaron (39,8%), el alto costo de la deuda e intereses (39,1%), el que la deuda ha ido creciendo por la UF e intereses (35,9%), es una deuda de muchos años (33%), porque el actual gobierno se comprometió a condonar (21,8%), la irresponsabilidad de los deudores que, pudiendo pagar, no lo han querido hacer (17,9%).