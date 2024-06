Comparte

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó el anuncio de ley de aborto legal en medio de la tercera Cuenta Pública del Presidente Boric.

En conversación con La Tercera, la secretaria de Estado señaló que “esa época de los acuerdos que se recuerda hoy con tanto aprecio, fue una época marcada por debates valóricos en que la oposición tenía la misma actitud que tiene hoy respecto al aborto”.

“La tuvo respecto del divorcio, la píldora del día después, la interrupción del embarazo por tres causales. Esa resistencia de la derecha a discutir estos temas ha acompañado nuestra vida política”, agregó la autoridad.

Junto a lo anterior, Tohá señaló que no les interesa una “confrontación”, pero que tampoco “eludirán materias que en todo el mundo se discuten”.

Sobre la reacción de parlamentarios que abandonaron la sala tras el anuncio, Tohá indicó que “la oposición no se levantó de su asiento y se mantuvo sentada en su puesto como representantes de la ciudadanía y continuaron escuchando al Presidente”.

En esta línea, indicó que solo “un par de parlamentarios se pararon, y los conocemos, son bastantes estridentes en general”.

La ministra señaló que actualmente pasa con el aborto lo que ocurrió en su tiempo con la ley de divorcio. “Cuando se discutió en Chile había este mismo tipo de reacciones y el oficialismo tenía minoría. ¿Por qué se terminó aprobando? Porque a la sociedad no le parecía aceptable que estos temas no se discutieran y que estuviéramos en el grupo ultra chico de países excepcionales que no tenía”.

“Nosotros no tenemos mayoría, pero probablemente la sociedad ya no le hace el quite a ningún debate ni le tiene miedo a ninguna discusión. Entonces, si es por mayoría, nosotros no tenemos ninguna forma de imponer una definición de ese tipo”, enfatizó Tohá.

Finalmente, la ministra dijo que “en la mayoría del mundo civilizado existe una Ley de aborto. El aborto no es un tema de una tribu o del Frente Amplio, es un debate de las sociedades modernas. Creo que reducirlo a eso es de un ombliguismo difícil de entender”.