En horas de la madrugada de hoy, el Ministerio Público solicitó la intervención de la Brigada de Homicidios Sur y el laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) tras el hallazgo de un cuerpo femenino y uno masculino flotando en un canal de regadío en Pirque.

Primer hallazgo y declaraciones del Subcomisario

El Subcomisario Juan Palavecino, de la BH Sur, informó: “Bueno, el día de hoy en horas de la madrugada, el Ministerio Público solicitó que la Brigada De Homicidios Sur, en conjunto con el laboratorio de criminalística de nuestra institución, se constituyera en este lugar, en Pirque, por el hallazgo de un cuerpo femenino flotando en un canal de regadío en este sector”.

“Una vez el equipo de detectives se constituye en este lugar, se logró corroborar que efectivamente se trataba de una persona adulta de sexo femenino, quien fue extraída desde este canal de regadío que justamente pasa por una central hidroeléctrica y se logró establecer fehacientemente que no tiene lesiones atribuibles a terceras personas”.

Segundo hallazgo en el mismo canal en Pirque

Mientras se realizaban las labores de recuperación del cuerpo, los detectives encontraron un segundo cuerpo, esta vez de un hombre.

Asimismo, el funcionario señaló: “Al mismo sitio, cuando el equipo de detectives se encontraba trabajando en el sector, llega un segundo cuerpo, esta vez de sexo masculino. Hasta ese momento, eran personas que no estaban identificadas”.

“A través de nuestro laboratorio de criminalística y el trabajo de nuestros detectives se logró establecer la identidad de la mujer, que fue el primer cuerpo que se halló en el lugar. En estos momentos se está trabajando para extraer el segundo cuerpo, que es el cuerpo masculino desde este sector y se está trabajando también para obtener esta segunda identidad”, explicó el subcomisario Palavecino.

Investigación y posibles hipótesis

El hallazgo de un vehículo sumergido en el sector El Coihue, al sur de Pirque, abre diversas hipótesis sobre las causas de estos fallecimientos.

“No quiero precisar si es un accidente o no, esto es materia de la investigación, todavía no podemos dar un antecedente de manera concreta, certera, pero bueno, hay un vehículo que se encuentra en río arriba, digamos que está prácticamente sumergido en su totalidad en el sector el Coihue”, indicó el efectivo de la PDI.

“Este vehículo está sumergido y claro, uno podría presumir varias cosas, pero como le digo, todo esto está en pleno desarrollo y estamos haciendo las diligencias para establecer si realmente se trató de un accidente de tránsito o no, y si estas personas eran pareja, o si andaban juntas”, señaló Palavecino.

Las labores continúan para esclarecer los hechos. “Esto es material de investigación, no le puedo decir en este momento si es así o no, si es una coincidencia o si se trató de efectivamente un accidente de tránsito. Así es, trabajadores de la central encuentran en primera instancia el cuerpo femenino flotando en este canal de regadío al interior de la central. En una de la madrugada, alrededor de las 3:00 a.m. Sí, bueno, a través de nuestro equipo de detectives, a través de nuestro médico del departamento de medicina criminalística se logró establecer de que no tenían ningún tipo de lesión ni atribuible a terceras personas”, concluyó el subcomisario.