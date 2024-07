Comparte

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, emplazó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a aclarar la distribución policial en el último operativo masivo concretado en la Región Metropolitana. Según indicó, en su comuna “solo habían 20 carabineros para 420 mil habitantes”.

“El Plan Calles Sin Violencia sin duda ayuda a combatir el delito, pero que el gobierno no se pase de listo. En primer lugar, en esta tragedia que estamos viviendo producto de su irresponsabilidad, las municipalidades hemos sacado todos nuestros recursos a la calle y hemos colaborado en bajar algunos delitos”, expresó el edil por medio de un comunicado.

En segundo lugar, el alcalde acusó que los recursos policiales se están utilizando con criterio político: “Ayer hubo una ronda en la noche en La Florida con 20 carabineros ¿cuántos hubo en Santiago anoche? ¿200, 300? Es evidente que en Santiago, en Recoleta, en Estación Central, en Maipú, están concentrados todos los recursos policiales para favorecer a un gobierno en campaña, que lo digan claramente!, comentó.

Junto a lo anterior, Carter emplazó al gobierno a sincerar las cifras de los recursos que está utilizando: “dónde los está poniendo y no simplemente elegir el delito que baja circunstancialmente porque la verdad que los chilenos, y eso es lo único que importa, viven cada día con más miedo. Que la ministra Tohá no haga trampa, el Plan Calles Seguras ayuda pero no ha sido la solución a todos los problemas como ella quiere hacernos creer“, cerró.

Agencia Uno.

191 detenidos en cuatro horas

El megaoperativo policial terminó con 191 detenidos, 2.330 gramos de droga decomisados, 25 vehículos y 14 armas incautada

El general inspector Jean Camus, jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, detalló que se implementó un plan de “rondas focalizadas en las 52 comunas” con 1257 efectivos y 365 medios logísticos.

De las detenciones, la autoridad detalló que “cinco fueron por delitos graves, 20 por Ley de Drogas, 67 por orden judicial y otros delitos“.