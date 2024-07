Comparte

Más de 900 funcionarios de Carabineros reforzarán la seguridad en la Región Metropolitana, según informó el Presidente Gabriel Boric desde la Escuela de Formación de la institución.

“Esta mañana estamos con los 509 nuevos funcionarios de carabineros, que van a comenzar a realizar la práctica como parte de su formación profesional. Estos funcionarios, desde las próximas semanas, van a ser parte del reforzamiento integral del Plan Calles Sin Violencia en la RM“, sostuvo el Mandatario desde el recinto.

Además, expresó que a ellos, “se van a sumar otros 400 carabineros, que permitirán un reforzamiento histórico para la Región Metropolitana de 909 funcionarios en la calle”.

Boric: Seguridad “es la primera prioridad”

En ese sentido, el jefe de Estado explicó que estos avances en materia de seguridad “son hechos concretos, medidas efectivas con unidad de propósito, con el Estado presente”.

“Acá no hay atajos, no hay improvisación, y tampoco tiempo para peleas políticas en materia de seguridad, porque no nos conducen a nada”, sumó.

Bajo esa línea, Boric aseguró que “Chile está enfrentando de manera firme y decidida a la delincuencia y crimen organizado. Sabemos que es una tarea difícil, que la ciudadanía la exige. Quiero que sepan que, para nosotros, es la primera prioridad”.

“Estamos destinando el máximo de recursos y herramientas que tenemos como Estado, en una estrategia que es sostenida y clara. Porque los problemas complejos, pese a lo que se pueda señalar, no tienen soluciones fáciles”, reflexionó.

Revisa las declaraciones acá: