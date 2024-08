Comparte

Carlos Cuadrado, alcalde de Huechuraba, abordó los masivos cortes de suministro eléctrico que afectaron a miles de ciudadanos a lo largo del país, entre ellos vecinos de su comuna, tras el reciente sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país.

En Con Diálogo es Distinto de Agricultura, el edil señaló que “en cualquier país del mundo esto sería un escándalo” y que “no se ha escalado ni dimensionado lo grave que resulta para la patria y para Chile esta situación. Nos hemos limitado solo al tema de las compensaciones”.

El alcalde señaló que eventualmente, “si estamos en una situación de eventual conflicto bélico, los analistas de otros países podrían esperar el próximo temporal para descargar sobre nosotros bombas, invasiones”.

“Por 30 pesos que subieron vino el estallido social. Llevamos 12 días sin electricidad en algunos sectores y eso, en otras condiciones, te puede provocar un estallido social que puede ser igual de grave que el que tuvimos antes”, enfatizó.

“El resultado no puede ser que se demoren 12 días”

En el ámbito de la defensa nacional, Cuadrado destacó que “es una catástrofe en términos de la planificación, que pueden hacer las Fuerzas Armadas respecto de su plan de protección”. Por otra parte, sobre la imagen internacional, indicó que “es un fracaso” ya que Chile sería visto como una país “primitivo”.

Además, el alcalde calificó como una “fracaso” el sistema de concesiones: “Desde el punto de vista del respeto, es infame lo que hizo una empresa privada, independientemente de la situación catastrófica eventual que se da una vez cada 20 años”, expresó.

“El resultado no puede ser que se demoren 12 días en devolver la luz, que se señale que no se sabe específicamente quiénes son los que están sin luz, que el Estado improvise respecto de medidas (…) Si el Estado confía a un privado, este debe saber que si no funcionan se les golpeará fuerte en función del derecho que tienen de exigir”, agregó en el espacio.

Llamado a las autoridades

Para finalizar, el alcalde expresó: “Yo creo que Chile tiene que ser más serio en abordar los temas de futuro. Esa seriedad implica que exista una línea que una las diferentes etapas de un servicio tan importante como lo es la electricidad”.

“Hubo modernización de la parte producción, de la transmisión y falta distribución, por lo tanto las leyes, el Congreso, tiene que sumarse a esto. No puede ser que hace cinco años se tenga la ley para sacar los cables en desuso, pero que no tengamos reglamento”, enfatizó Carlos Cuadrado.

Finamente, el alcalde de Huechuraba llamó a las autoridades a “ser más rigurosos en lo profesional (…) Que la gente más humilde y nuestros compatriotas no tengan que vivir lo que, hasta la fecha, han vivido en cada invierno y en el verano, con cada incendio”.