La exfiscal Marisa Navarrete se refirió a la polémica en torno a los alcances del Caso Audios tras la prisión preventiva declarada en contra de Luis Hermosilla y las criticas al Presidente Gabriel Boric luego de afirmar que “los poderosos también van a la cárcel”.

“Uno podría criticar, o no estar de acuerdo respecto de las declaraciones de la máxima autoridad de nuestro país. Sin embargo, si vamos a criticar ese tipo de declaraciones, que lo hagamos siempre. No hemos escuchado estas críticas cuando el Gobierno celebra que caen delincuentes del Tren de Aragua o de otras organizaciones criminales”, comentó en conversación con La Mañana de Agricultura.

“El delito es igual y debe ser igual para todos, porque si no tenemos el mismo criterio estamos haciendo una discriminación que no corresponde hacerla. Podemos decir que la autoridad y Presidente de la República no puede estar comentando ninguna resolución judicial sea o no del Tren de Aragua. Sin embargo, no hemos escuchado el mismo tratamiento para ese tipo de criminalidad”, señaló.

“Es sorprendente el nivel de dimes y diretes entre las autoridades, da cuenta del nivel de influencia que tenía Hermosilla. Ese es el punto, lo que ha hecho es levantar un poco el polvo de toda esta suciedad que tenemos como país respecto a esta cosa que no se dice, que se sabe, pero que no se dice. Los nombramientos, las influencias, pero además, obtener a cambio de favores económicos, ciertos éxitos judiciales”, declaró.

“Al Presidente lo podemos criticar, pero entonces critiquémoslo siempre cuando habla de resoluciones judiciales. La defensa siempre va a tratar de defender los intereses de su cliente, puede decir muchas cosas, pero el punto es que nosotros comentemos como país o como ministro lo que dice la defensa. Ahí el que realmente estuvo mal fue el ministro, que no debió seguir ahondando en lo que corresponde”, sentenció.

Exfiscal Navarrete y traslado de Hermosilla: “Si el señor Hermosilla se fue a Capitán Yáber es por comodidad, no por seguridad”

“Sabemos que Hermosilla no solamente defendía gente de un sector político, sino también de otro. Si hay que levantar sus conversaciones, lo que queremos es que no haya corrupción en este país. Queremos que haya transparencia y que los tribunales puedan obrar independientemente, con todos los antecedentes”, comentó.

“La exigencia es que conozcamos toda la investigación, que la investigación vaya a todos los sectores, eso es lo que quiere todo el país. Yo no digo que todos los hechos que se relacionen a Hermosilla vayan a ser delitos. El problema del tráfico de influencias es que tú no vas a tener la consecuencia inmediata y directa de un favor”, afirmó.

“La forma de operar de este tipo de personas es que voy instalando personas que me van a deber favores, para que cuando yo los necesite, ellos me lo van a dar. Eso es muy complicado de acreditar desde el punto de vista penal. Porque no tiene la inmediatez”, detalló.

Por otro lado, respecto del traslado de Hermosilla a Capitán Yáber, donde se encuentran recluidos otros imputados del Caso Audios, Navarrete explicó que “obviamente no es pertinente que estén los imputados en el mismo lugar. Cuando yo era fiscal y había coimputados, yo pedía que los separaran de módulos, para que no tuvieran contacto”.

“Hay una medida cautelar adicional que es la prohibición de comunicación entre los coimputados, que podría haber sido establecida. No se estableció porque estaban presos, pero ahora yo creo que la Fiscalía debiera pedir que no se comunicaran entre ellos”, sugirió.

“Si tenemos que decir por qué el señor Hermosilla se fue a Capitán Yáber es por comodidad, no por seguridad, en palabras de lo que dijo un exdirector de Gendarmería. Capitán Yáber no es un lujo, pero lo es en comparación a otra cárcel, podría ser. Las otras son celdas con camas, En Capitán Yáber son dormitorios, no tienen barrotes. Hay un comedor, con una televisión, tienen sus cafés y sus cosas para comer”, comentó.

“Tienen horarios, pero circulan libremente, tienen más libertad, es más cómodo. El módulo en el que está Hermosilla tiene un patio común con horas de salida”, agregó.

Por otro lado, respeto de la posibilidad de que Lorena Villalobos también sea trasladada a este recinto, la exfiscal afirmó que “hay una persona que se va por comodidad a Capitán Yáber y a una mujer no se le permite por el mismo delito, porque no hay un Capitán Yáber para mujeres”.

“No está diseñado y no va a ser modificado para mujeres, tendrían que ser modificaciones para separarla. No conozco la Cárcel San Miguel, pero entiendo que si tiene las condiciones de poder recibir a una imputada por este tipo de delitos, separada de otro tipo de criminalidad“, expresó.

“Pero no es como Capitán Yáber, no es la misma comodidad y aquí sí que hay una diferencia en su trato como mujer. Simplemente por ser mujer, no va a poder estar cómoda como Hermosilla”, cerró.