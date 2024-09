Comparte

Este domingo en Agricultura Alejandro de la Carrera conversó con José Antonio Gómez, abogado, exministro de Justicia y de Defensa Nacional. También exvicepresidente del Senado.

En la instancia la exautoridad abordó la crisis de seguridad que afecta al país señalando que “el Gobierno se estancó, no ha tenido la fuerza ni la decisión de buscar otras formas de operar contra estas organizaciones criminales”.

“Yo creo que el Gobierno ha hecho el trabajo de aumentar los recursos en materia de seguridad. Ha intentado sacar leyes, han hecho planes de seguridad, pero la realidad es que la situación no cambia“, comentó en el espacio.

Junto a lo anterior, señaló que “podemos decir que estamos frente a un proceso de guerra, porque la delincuencia que tenemos metida en el país lo que está tratando de hacer es coartar barrios, dominar las cárceles, entrar en el sistema financiero, corromper a funcionarios del estamento público”.

En la entrevista, el exministro aseguró que la forma de frenar el avance de los hechos de violencia “es hacer lo mismo que uno hace cuando está en el Ministerio de Defensa, ante una crisis, dictar la norma para que se pongan todas las fuerzas militares bajo el mando del Estado Mayor Conjunto“.

“Es vital para este combate la creación de un Estado Mayor Conjunto en materia de seguridad”, sentenció Gómez.

Caso Audios

Sobre el denominado “Caso Audios”, el exministro Gómez comentó que “probablemente hay muchas aristas que aún están ocultas”.

“Hay algo que no le hace bien al país y es que estas cosas salgan de apoco (…) El Ministerio Público tiene los recursos para apurar la revisión de lo que sale en esa conversaciones, deberían transparentar rápidamente todo“, comentó.

Además, cuestionó las declaraciones del Presidente Gabriel Boric en relación a la formalización. Como abogado, Gómez recordó que “existe algo fundamental en Chile que es el principio de inocencia, mientras no haya una sentencia esa persona no es culpable. En este caso particular lo que ha pasado es que lo formalizaron, lo mandaron a prisión preventiva, pero está en proceso de investigación“.

“Que el Presidente de la República, los ministros del Interior o de Justicia se refiera al caso individualmente o particularmente me parece un error. Porque el tema no está zanjado”, agregó.

“Como Presidente puede opinar, en general podría haber dicho ‘me parece bien que las personas poderosas cumplan las leyes como todos’ pero decirlo directamente de un imputado me parece complejo. Lo normal es que las instituciones públicas y el Estado respete las facultades de uno y otro. En particular como se dijo fue un error“, expresó el abogado.

Revisa el programa completo: