En una reciente entrevista con Meganoticias, Rodrigo Topelberg compartió detalles sobre su tiempo en la cárcel Capitán Yáber, donde se desempeñó como barbero y convivió con varios reclusos conocidos, incluyendo a los hermanos Sauer y al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Durante su relato, Topelberg reveló su malestar al tener que atender a algunos de estos internos, así como los encuentros que tuvo con ellos durante su estadía en prisión.

Encuentro incómodo con los hermanos Sauer

En la entrevista, Topelberg confesó que, al principio, atendía a los hermanos Sauer como parte de su trabajo como barbero, pero que luego decidió cortar ese servicio.

“Soy barbero, atendía a todos los reclusos, incluso al principio atendía a los Sauer, pero la verdad me sentía miserable cortándoles el pelo, así que después les corté el servicio. A Gendarmería no le gustó mucho eso porque la idea es que uno les dé el corte a todos, pero no me daba para hacerlo”, expresó.

Sobre su interacción con ellos, Topelberg comentó que, aunque trataba de evitarlos, al tercer día cruzaron palabras.

“Yo siempre era muy frío y muy distante, y ellos partieron del primer día ‘hola Topi, cómo salimos de esta’, y te empiezan a manipular un poco porque querían mis recursos para salir”, explicó, refiriéndose a la cercanía que buscaban los hermanos para obtener beneficios.

Salida de Rodrigo Topelberg de Capitán Yáber – Captura de pantalla

Relación entre Topelberg con Daniel Jadue

Topelberg también mencionó haber compartido momentos con Daniel Jadue, quien estuvo en prisión preventiva hasta el 2 de septiembre, cuando el juzgado sustituyó su cautelar por arresto domiciliario total .

“Resultó ser una persona súper agradable. Creí que iba a llegar a lo que todos creen que es Jadue. Resultó ser una persona bastante culta, muy agradable, pero la verdad era del grupito Sauer, los tres andaban para todos lados juntos”, señaló Topelberg, aunque aclaró que no compartió mucho con el exalcalde.

Confrontación con Hermosilla

Finalmente, recordó su interacción con Hermosilla al ingresar a la cárcel. “Yo llegué, lo miré y le dije ‘bienvenido a Yáber don Satanás’”, comentó. Según Topelberg, Hermosilla reaccionó rápidamente saludando: “‘Hola, ¿cómo estás?, ¿Cómo has estado?’ y le dije ‘encerrado’. Yo lo confronté”, relató.