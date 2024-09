Comparte

A pesar de que el presidente Gabriel Boric firmó un instructivo en marzo de 2022 para impedir la contratación de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad en organismos públicos, un reportaje periodístico reveló que su prima hermana, Isabel Santibáñez Boric, está contratada por la Empresa Nacional de Minería (Enami) desde enero de 2023.

Prima de Boric contratada por Enami pese a instructivo de La Moneda

El instructivo presidencial, firmado el 25 de marzo de 2022, amplió las inhabilidades para contratar a familiares en organismos públicos, extendiendo la prohibición hasta el cuarto grado de consanguinidad, lo que incluye a los primos hermanos. Sin embargo, Santibáñez Boric, quien es geóloga de profesión, está contratada por Enami para trabajar en el área del litio, en una posición técnica, según develó Ciper.

La contratación generó controversia debido a que, aunque el cargo de la profesional no es de confianza política, sino técnico, su parentesco con el Mandatario entraría en conflicto con el instructivo que él mismo emitió.

Respuesta de Presidencia

Consultados por la situación, desde Presidencia justificaron que la contratación de Isabel Santibáñez Boric no incumple la normativa vigente, ya que su puesto es de carácter técnico y no político. Según esta interpretación, no existiría conflicto de interés ni vulneración del instructivo.

Sin embargo, esta interpretación es cuestionada por algunos sectores, ya que el documento firmado por Boric explícitamente extiende las inhabilidades a cargos que incluyan a familiares hasta cuarto grado de parentesco.

Es importante señalar que, aunque el instructivo presidencial amplió los criterios de incompatibilidad, la legislación vigente en Chile solo prohíbe la contratación de familiares hasta el tercer grado de consanguinidad. Esto significa que, legalmente, la contratación de Santibáñez no transgrede la ley. Sin embargo, sí estaría en contradicción con el instructivo impulsado por el propio presidente Boric, lo que ha generado una discusión sobre los estándares éticos que el Gobierno ha establecido.

Cabe recalcar que la ley chilena no impide la contratación de primos hermanos.