Orrego por homicidios en la RM Lo que estamos viendo son síntomas de un fenómeno muy profundo, una crisis bastante inédita

En las últimas 48 horas en la región Metropolitana se registraron ocho homicidios, una situación que para el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, es “bastante inédita”, ya que no es una criminalidad “habitual”.

“Lo que estamos viendo son síntomas de un fenómeno muy profundo, de una crisis bastante inédita“, sostuvo este lunes la autoridad regional en conversación con “El Rompecabezas”, agregando además que “esto no es más delincuencia habitual”.

Bajo ese contexto, también lamentó que “casi todos fueron productos de armas de fuego”, salvo el caso de la persona adulta mayor en Maipú.

“Tenemos organizaciones que funcionan a nivel nacional e internacional con mucho poder económico, con mucho poder de fuego y en consecuencia, aquí se requiere un pacto nacional que actualice a las instituciones públicas para poder enfrentar algo que inclusive tuvo el jaque a países tan desarrollados como Italia“, dijo.

No tenemos que esperar a que pase una crisis como en México, Colombia o Ecuador; para actuar contra la delincuencia con sentido de urgencia y unidad. Se requiere un pacto nacional que actualice la legislación por la seguridad. @AgriculturaFM — Claudio Orrego L. (@Orrego) October 7, 2024

Más adelante, Orrego declaró que “estamos llegando tarde” en el combate contra el crimen organizado. “Estamos llegando a recoger cuerpos y a contar muertos en vez de estar persiguiendo el patrimonio de estas organizaciones criminales“, aseveró.

“Yo no he visto ninguna casa incautada en Chicureo, en la Dehesa, cuentas corrientes, inversiones, o sea, aquí a mí me falta al servicio de Aduana, al Servicio de Impuestos Internos, un equipo de altísimo nivel (…) que persigan aquellos que tienen el patrimonio”, complementó.

Gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego. – Agencia Uno.

Revive la entrevista al gobernador Orrego aquí: