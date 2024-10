Comparte

Este domingo en Agenda Agrícola Juan Pablo Matte conversó con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, sobre la crisis de seguridad que actualmente enfrenta el sector del mundo rural.

En el espacio de Agricultura, Walker destacó que “Un 87,6% de las personas perciben que los hechos delictuales, la violencia, han aumentado en el país y eso provoca una inseguridad muy grande en la calidad de vida”.

Junto a lo anterior, el presidente de la SNA destacó que: “las banda del crimen organizado se desplazaron a las comunas rurales porque hay menos despliegue policial, menos tecnología, protección. Vemos todos los días una cantidad de robos impresionante, con mucha violencia, de insumos, maquinarias, equipos, robos también a las casas donde se han registrado homicidios”.

“En todas las regiones de Chile los agricultores nos comentaban que el principal problema que tienen es el orden público, la seguridad, la violencia”, destacó Walker.

El presidente de la SNA explicó que “desgraciadamente no tenemos estadísticas porque no se denuncia, hay mucha impunidad. Los agricultores muchas veces dicen ‘para qué voy a denunciar, no va a pasar nada’ y eso no puede ser”. Por lo anterior, indicó que “el llamado es hacer las denuncias, ya que si construimos estadísticas podemos llamar la atención del Ministerio Público, del Ejecutivo, de los legisladores”.

Enagro

En Agenda Agrícola Antonio Walker entregó detalles del próximo Encuentro Nacional del Agro (Enagro) que se desarrollará el viernes 16 de octubre. En la instancia se abordará la seguridad en el mundo rural y la agricultura chilena como una potencia eco alimentaria.

“Estamos llenos de esperanza. Tenemos mercados que demandan el mundo agrícola. Haremos un llamado a abrir nuevos mercados”, comentó el presidente de la SNA.

“Vamos a hacer un llamado a la sustentabilidad y a transformarnos en una potencia eco alimentaria, porque creemos que tenemos mejores ventajas comparativas si cumplimos con todas las normas de sustentabilidad y nos diferenciamos del resto del mundo más en el cómo producir que en el cuánto”, agregó.

“Hay sectores en el mundo rural que lo están pasando muy mal, los granos, la viticultura, la carne, y ahí hay un llamado hacia la agricultura de contrato, unir todos estos eslabones de la cadena alimentaria para que se pague un precio más justo por los productos de la agricultura tradicional”, agregó.

Enagro se llevará a cabo el miércoles 16 de octubre a partir de las 08:30 hrs. en Metropolitan Santiago y contará con la presencia del Presidente de la República, Gabriel Boric y cinco ministros.

Revisa el programa completo del seminario AQUÍ.