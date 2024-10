Comparte

Este domingo se dieron a conocer nuevos antedecentes de la denuncia por violación contra una funcionaria que enfrenta el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La querella fue presentada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el abogado Roberto Ávila, donde también se denuncia acoso previo al ataque sexual mencionado.

El recurso al que tuvo acceso Mega Investiga, expone que la víctima, quien trabajaba directamente bajo las órdenes de Monsalve, fue invitada a cenar en el restaurante Ají Seco, en Santiago, la noche del 22 de septiembre. Según indica la acción judicial, durante la comida, la funcionaria fue obligada a consumir una gran cantidad de alcohol, perdiendo la conciencia. Al despertar, se encontraba en una habitación del Hotel Panamericano.

Un vínculo político y familiar

Junto a lo anterior, en el reportaje del citado medio se indica que existe un vínculo entre Monsalve y la familia de la víctima. Según la información revelada, el padre de la denunciante es un reconocido dirigente socialista y trabajó en la campaña para diputado del exsubsecretario. “Toda su familia es cercana al socialismo”, señalaron fuentes cercanas a la familia a Mega Investiga.

Testigos clave y primeros pasos de la investigación

Hasta el momento, al menos diez testigos han prestado declaración ante la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex), incluyendo el testimonio de un taxista que trasladó a Monsalve y a la víctima desde el restaurante hasta el hotel. Este relato es considerado clave para la investigación en curso.

Por otro lado, se ha señalado que la víctima, después del presunto ataque, intentó retomar sus funciones el martes 24 de septiembre, en evidente mal estado emocional y físico. Al día siguiente, consultó a dos médicos, quienes le prescribieron una licencia médica.

Roberto Ávila, abogado a cargo de la querella, expresó su preocupación por la falta de apoyo gubernamental hacia la víctima. “Nadie del gobierno le ha ofrecido ayuda”, señaló, evidenciando una aparente indiferencia de las autoridades ante el caso.

Parte de las críticas han apuntado a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien durante esta jornada justificó la decisión de no contactar a la denunciante tras tomar conocimiento de los hechos.

“No nos pusimos a disposición llamándola personalmente y eso es lo correcto (…) Quizás podría ser más popular, más cuñero (sic), más viral, el que yo dijera ‘sí, yo como ministra la llamé personalmente’, pero eso no es correcto. Yo soy una ministra de Estado y aquí estamos hablando de un exsubsecretario que está acusado. Eso podría ser interpretado de distintas formas”, agregó.

“Si la estuviéramos llamando, sería atosigarla (…) ¿Qué es lo que corresponde y qué fue lo que hicimos? llamar a la institución donde ella denunció y que es la que mantiene el contacto, que es la Fiscalía Centro Norte”, señaló Orellana.