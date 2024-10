Comparte

Este lunes la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió al Caso Monsalve y a la denuncia de violación en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

“El Gobierno no es responsable lo que el exsubsecretario señale en su defensa”, partió diciendo la autoridad.

“El rol del ministerio es hacer cumplir los protocolos existentes para la investigación de delitos más graves existentes en nuestro código, como son los sexuales”, añadió.

Por otro lado, la ministra hizo énfasis en descartar un supuesto “ocultamiento” o “secretismos” en torno al caso, explicando que “en los delitos sexuales la investigación es reservada no por secretismos, sino por resguardo a las víctimas”.

“Hemos actuado con un estándar mas grande, porque hablamos de delitos contra las personas. Conocida la denuncia, la recibimos y otra persona ya está ejerciendo el cargo. Eso es relevante para nosotros”, expresó Orellana.

“El exsubsecretario puede decir lo que quiera, no es problema del Gobierno. Una persona acusada dirá muchas cosas, pero el Gobierno no escatimará en poner toda la información necesaria para esclarecer y comprobar o no las acusaciones”, cerró.