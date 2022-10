Comparte

José Antonio Kast volvió a cargar contra el Presidente Gabriel Boric, luego de que este último afirmara que la ex ministra del Interior, Izkia Siches, "tendrá espacios para colaborar en el futuro en el Gobierno".

"Sé que hizo un gran esfuerzo y no me cabe ninguna duda que tendrá espacios para colaborar en el futuro en el Gobierno y no solamente ella, de seguro otras personas que salieron con el cambio de gabinete", aseguró el mandatario.

Tras ello, el líder del Partido Republicano publicó un incendiario tweet, calificando al Gobierno como "de amigos y apitutados mediocres".

"El Presidente Boric anuncia que Izkia Siches, después de su fracaso, volverá al gobierno ¿Alguna asesoria? ¿Una embajada?", ironizó Kast.