Carola Vásquez, la doctora del Hospital Kallvu Llanka de Cañete que se vio envuelta en una polémica luego de que se viralizara un video en el que insulta al establecimiento tras ser asignada para trabajar el día en que recibiría una beca, decidió pedir disculpas públicas.

A través de Instagram, misma plataforma en la que grabó su desafortunada reacción, la joven se disculpó, señalando que se trató de un "momento de frustración" y que comprende la condena general que provocaron sus palabras.

"Entiendo que la gente esté enojada y frustrada, y entiendo que tiene que ver con un comentario muy desafortunado que hice", dijo.

Tras ello continuó asegurando que "todo lo que dije en estos videos son cosas que en realidad no siento" y que "siempre he sentido un profundo respeto por el hospital, por la comunidad, y les juro que he dado mi corazón por este trabajo"

"Estas disculpas probablemente no son suficientes y voy a trabajar para que podamos recomponer la relación que, según yo, era muy buena, y que por una torpeza, en el fondo, quebré. Así que pido disculpas", concluyó Vásquez.

Tras la polémica, el Hospital Kallvu Llanka de Cañete había entregado un comunicado condenando los hechos y en el que informaron que entregaron los antecedentes al Servicio de Salud Arauco para evaluar posibles sanciones administrativas.