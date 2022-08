Comparte



El presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, señaló que se requerirían 125 días para convocar una nueva elección luego del plebiscito del 4 de septiembre.

En entrevista con "La Mañana de Agricultura", el exconvencional Felipe Harboe dijo que "yo creo que uno puede apretar un poquito al Servel, yo creo que uno 90 días uno podría, eventualmente, hacerlo".

"A mí me tocó organizar las elecciones allá por el 2008 y uno tiene ciertos espacios. Pero bueno, yo confío y espero que ojalá gane el Rechazo y si gana el Rechazo tendríamos un nuevo proceso constituyente", indicó.

"Alguien dirá para qué otro proceso, porque en mi percepción es que es lo que se requiere para efectos para sacar adelante, pero que ese proceso aprenda de los errores que nosotros cometimos, me sumo, como Convención y que proponga un nuevo texto", agregó.

"Eso va a requerir un cronograma que espero que sea lo más rápido posible para que encause nuevamente el debate y se argumente, en vez de tener los shows que teníamos en la Convención de repente, con la guitarra, con no se qué, con la ducha, con no sé cuánto… se aprenda de los errores y tengamos un texto basado en evidencia y no basado solo en acuerdos donde, a mí entender, el gran error que cometió la ultra izquierda en Chile, en neopopulismo como digo yo, es que pensó que tener 2/3 en la Convención era sinónimo de tener 2/3 en la sociedad chilena y eso es completamente inadecuado, y no es correcto", señaló el exsenador.