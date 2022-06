Los diputados de la UDI, Sergio Bobadilla y Juan Manuel Fuenzalida, cuestionaron al Ministerio Público tras solicitar la detención de dos funcionarios de la Armada de Chile, a raíz de la participación que habrían tenido en la muerte de un comunero mapuche a fines del año pasado.

Al respecto, si bien los parlamentarios gremialistas aseguraron respetar la orden dictada por el Juzgado de Garantía de Tirúa, acusaron a la Fiscalía de “mantener un trato desigual entre las distintas partes involucradas”, señalando que “nos llama profundamente la atención cómo han actuado con tanta diligencia en este caso, pero para perseguir y detener a los narcoterroristas que han atacado a los chilenos y a las Fuerzas Armadas, tardan meses y hasta años en hacerlo”.

“Por supuesto que es importante que todos estos hechos se esclarezcan, pero no podemos desconocer que los funcionarios de la Armada se defendieron frente al ataque del que estaban siendo víctimas. Esas consideraciones, al parecer, el Ministerio Público no las ha tenido en cuenta en este ni en otros casos, porque la misma diligencia y rapidez con la que actuaron ahora no lo han hecho para perseguir a los narcoterroristas que han quemado, saqueado e, incluso, asesinado a inocentes en la Macrozona Sur”, criticaron los diputados UDI.

En esa línea, Bobadilla y Fuenzalida recordaron la cuestionada decisión adoptada por el Gobierno semanas atrás, cuando decidieron remover al almirante Jorge Parga como Jefe de la Defensa Nacional de las provincias de Arauco y el Bío Bío, por lo que aseguraron que con ambas decisiones “le están tocando la oreja a la Armada de Chile y, por consiguiente, al resto de las Fuerzas Armadas”.

“Mientras los grupos terroristas se dedican a realizar atentados a diario en la macrozona sur y el Gobierno se mantiene impávido frente a los llamados a una resistencia armada, la Fiscalía decide solicitar la detención de dos funcionarios que lo único que hicieron fue defenderse de los ataques que recibieron. A ese nivel de contradicciones hemos llegado, lo que nos parece de la máxima gravedad”, insistieron los parlamentarios gremialistas.