Luego de que se diera a conocer un estudio realizado por Déficit Cero y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, donde se indica que en la Región de La Araucanía hay más de 8 mil hogares que viven hacinados, el diputado independiente Stephan Schubert emplazó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric a entregar una hoja de ruta concreta para así frenar esta situación.

«Es necesario que el Gobierno y su ministro de Vivienda, Carlos Montes, analice la realidad habitacional que vive nuestro país. Y es por esto, que oficié a la autoridad pertinente para así que nos dé cuenta de la realidad que enfrenta nuestra región», dijo.

«Esta fiscalización solicitada nos ayudará a mejorar distintas políticas públicas que se refieren a materias de vivienda y urbanismo en las comunas del distrito y así velar para que miles de familias puedan estar en un entorno digno donde vivir», añadió Schubert.

«En cada discurso que hemos escuchado del Presidente Boric, menciona la vivienda digna y el derecho a esta, sin embargo, hasta hoy no nos hemos enterado cómo pretende solucionar el problema del hacinamiento, casas que no están aptas para habitarlas con frío o lluvia, los campamentos, entre otras realidades que deben enfrentar miles de familias, no solo en La Araucanía, sino que en todo el país. ¿Realmente está este Gobierno listo para cumplir con el compromiso de entregar viviendas dignas para todos? Así como va, yo lo dudo mucho», puntualizó el legislador.

Asimismo, Stephan Schubert manifestó que «el buen vivir debería ser prioridad número uno para quien gobierna. Los expertos ya lo dicen: solo en Temuco viven más de 1.400 familias en campamentos, y es el Río Cautín el que los debe acoger. Hay una gran preocupación de las autoridades locales y es sumamente necesario entregar soluciones transitorias, para posteriormente entregarles una vivienda de calidad definitiva o bien las herramientas para conseguirlas», cerró.