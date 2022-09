Comparte

Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno, señaló que "es sesgado" instalar que el resultado del plebiscito de salida "es contra un gobierno que además fue electo por mayoría y con un programa transformador".

"Fue un momento histórico para el país, donde ha podido resolver, mediante la institucionalidad, sus diferencias. Eso ya es un triunfo para la democracia", señaló la autoridad en conversación con La Tercera.

Pese a lo anterior, sobre el triunfo del Rechazo, indicó: "Es evidente que la propuesta que nosotros creíamos que significaba un buen comienzo hacia el avance de una Constitución más democrática no lo recibió así otra gran mayoría (…) El texto no concitó la mayoría de los apoyos, no logró interpretar, por múltiples razones, lo que la gente buscaba en este plebiscito".

Además, indicó que la ciudadanía "sigue deseando cambios profundos… quiere cambios, no statu quo, no mantener las cosas como están. Por lo tanto, esto en ningún caso cierra las puertas, sino que abre un nuevo proceso".

Sobre la posibilidad de que los resultados hayan reflejado un voto de castigo al Gobierno, aseguró: "Es sesgado instalar que este resultado es contra un gobierno que además fue electo por mayoría y con un programa transformador".

"No veo que en nuestro sector un ánimo de reseteo ni de renuncia. De hecho, todo lo contrario. Está muy clara la necesidad de reforzar nuestro trabajo en unidad para empujar los cambios. Hemos hablado de un diálogo para transformar, para reforzar el encuentro", complementó.

"He visto que hay una convicción renovada y reforzada de reimpulsar nuestro programa de transformaciones. No es fácil, obviamente, y por eso esta premisa del diálogo para transformar, porque no tenemos mayoría en el Congreso", finalizó.