El presidente de la UDI, Javier Macaya, calificó como una "torpe provocación" el anuncio de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien dijo que el Gobierno está trabajando en un proyecto de aborto sin causales.

El impulso de la iniciativa causó molestias en partidos como la UDI y la Democracia Cristiana (DC), sin embargo la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que "aquí se ha tratado de instalar una falsa polémica, esto no es que el proyecto se va a ingresar ahora".

"Las declaraciones de la ministra Antonia Orellana no fueron artificiales. Están ahí, en una entrevista que dio en un medio de prensa", dijo Macaya en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

"En el actual momento me parece una torpe provocación. Creo que no conversa con el ánimo ni el espíritu de diálogo que se tiene que generar a propósito de la conversación constituyente", dijo el senador sobre el momento para tocar el tema.

Sobre si esto fue un guiño para los sectores de izquierda en el actual escenario político, el parlamentario dijo que "de alguna manera han tenido una indiferencia, una soberbia, una tozudez que a mí me impresiona harto, porque de alguna manera pretenden seguir haciendo exactamente lo mismo y la mismas recetas que fracasaron en la Convención".

"Una de las razones por las que fracasó el proyecto de la Convención tenía que ver también con la dignidad humana y la defensa del derecho de la vida. Yo lo vi, me tocó escucharlo de muchas personas en Chile. Para ellos el aborto libre, sin limitación de semanas y sin causales, como hoy día existe en la legislación vigente, era un problema", dijo.

Luego de que Vallejo confirmó que no es un proyecto que se vaya a ver este año, Macaya dijo que ello es "una confirmación que no era un tema que no conversaba con el actual momento político. Creo que fue una torpeza y una provocación de parte de la ministra Antonia Orellana y creo que es importante que la ministra Vallejo haya clarificado que no va a ser parte de la agenda de este año".