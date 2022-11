Comparte

Este lunes nació un nuevo movimiento político, y partido en formación, a raíz de la renuncia de varios personajes de otras colectividades.

De esta manera, hoy se fundó "Demócratas", cuya presidenta es la ex DC Ximena Rincón.

Junto a ella, el bando también es integrado Matías Walker (ex DC), Jorge Tarud (ex PPD), Carlos Maldonado (ex PR).

La senadora Rincón detalló que "estamos aquí porque no queremos que sigan pasando las cosas y nosotros seamos unos meros espectadores, queremos ser actores de las transformaciones, queremos ser parte de los que deciden lo que pasa o no pasa con nuestro país".

Agregó que "lamentablemente se ha polarizado la discusión política, se han tomado el debate en los extremos en nuestro país y se ha dejado espacio o renuncia al sentido común y a los acuerdos".

La parlamentaria enfatizó que el rol de Demócratas es "el sentido común, la moderación, los acuerdos y dejar atrás las viejas y añejas rencillas que catalogan al mundo entre derecha e izquierda".

"Desde Demócratas no aceptamos vetos, desde Demócratas creemos que la persona es el centro de la acción en política, desde Demócratas sumamos voluntades para avanzar y vamos a conversar con todos y todas para sacar adelante los desafíos que el país tiene encima de la mesa", dijo.

Añadió que "creemos que una sociedad en caos no avanza, una sociedad que no dialoga no avanza y creemos que los números del PIB son números que tenemos que tener presentes, pero si no hablan con los números de la calle tenemos un problema".

Directiva de Demócratas:

-Presidenta: Ximena Rincón

-Secretario general: Carlos Maldonado

-Primer vicepresidente: Matías Walker

-Segundo vicepresidente: Jorge de la Carrera

-Tercer vicepresidente: Carolina Latorre

-Cuarto vicepresidente: Gabriel Alemparte

-Quinto vicepresidente: Jorge Tarud