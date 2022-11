Comparte

El diputado René Alinco fue expulsado este martes de la bancada del PPD, luego de que interrumpiera el primer discurso de Vlado Mirosevic (PL) como presidente de la Cámara de Diputados.

La información fue dada a conocer por Cristián Tapia, jefe de la bancada. “El diputado René Alinco en estos momentos ya no es parte de la bancada del PPD. Luego de llamados insistentemente, lo hemos convocado", dijo, según consignó La Tercera.

"Él hace un mes y medio, dos meses, que no va a almorzar con nosotros al comedor. Es imposible tener una conversación con él. Y la decisión unánime de los 8 parlamentarios de la bancada PPD e independientes es que el diputado Alinco a contar de este momento no es parte de nuestra bancada”, agregó.

“Creo que es una falta de respeto a esta sala, todos vimos la reacción que tuvo esta mañana cuando estaba interviniendo el presidente de la Cámara, Mirosevic. Y creo que esas cosas le hacen mal. No se acerca a mí, ni siquiera a saludarme. Yo tampoco me acerco a él. Pero creo que la reacción que tuvo hoy da cuenta que no estaba en sus mejores condiciones. Y yo creo que vamos a tener que organizar el reglamento, así como tenemos un reglamento sobre el test de droga, el alcohol también tiene que ser”, señaló.

Respecto a este último punto, Tapia dijo que le "contaron toda la mañana" que Alinco tendría hálito alcohólico.

Las críticas de Alinco

El diputado Alinco evitó referirse si estaba bebido o no, sin embargo señaló que “si ellos lo dicen será por algo”.

Con respecto a su interrupción a Mirosevic, dijo que “la Cámara de Diputados tiene que ser autónoma y lamentablemente con la decisión que se tomó ayer a través de los votos, votos de dudosa influencia, me atrevo a decir que hoy día la Cámara de Diputados va a ser un tambor de resonancia del Ejecutivo. Concretamente, del Presidente Boric, y en eso yo, al menos, no estoy de acuerdo”.

El parlamentario ya había sancionado por la bancada por pactar con la oposición para censurar a la diputada Consuelo Veloso (RD), por lo que fue sacado de las comisiones de Agricultura y Obras Públicas.