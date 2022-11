Comparte

El diputado René Alinco se refirió este miércoles a su la expulsión de la bancada del PPD, luego de que interrumpiera el discurso del nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, y fuera acusado de tener hálito alcohólico.

"Los que tienen que probarlo son los que me están acusando", dijo esta jornada el parlamentario.

"No es primera vez que interrumpo a un presidente en la sala, no es primera vez que incluso interrumpo un ministro", se excusó. "Creo que cuando no se están diciendo las cosas de forma verídica hay que interrumpir", agregó sobre su actitud.

Sobre las declaraciones del diputado Hernán Palma, quien dijo que Alinco tenía un "perfume extraño", este respondió que "al diputado Palma le molesta el olor a pueblo".

"Lo único para determinar el hálito alcohólico es un examen médico", afirmó.

"Me gustaría que algunos revisen la oficinas de algunos integrantes de este Congreso y le aseguro que más de una botellita van a encontrar por ahí", añadió el legislador.